Grote West-Friese inbreng voor Amateur Musical Awards

pr-foto André Vloeijberghs staat ook op de shortlist.

WOGNUM - De organisatie van de Amateur Musical Awards heeft van allerlei amateurgezelschappen in het land een dvd gekregen van de producties van afgelopen seizoen. Daaruit is door een groot aantal deskundigen een eerste selectie gemaakt. Op deze ’longlist’ staan aardig wat West-Friezen.

Door Faralda Houthuijsen en Martin Menger - 30-8-2016, 16:53 (Update 30-8-2016, 16:53)

Eén daarvan is een blij verraste Robbert van Tol (24) uit Wognum. Hij viel op in zijn rol als Jim Conley in ’Parade’ door Musical Wognum. „Dat was een stevige rol”, vertelt hij. „Maar ook geweldig om te doen....