Enkhuizer (11) bij kennis na val skatebaan

ENKHUIZEN - De 11-jarige Enkhuizer die zaterdagavond zwaargewond is raakte bij een noodlottige val op de skatebaan van het speeleiland in Kadijken, maakt het naar omstandigheden goed. Hij is bij kennis, heeft wel veel pijn, maar geeft aan dat hij alles kan bewegen.

Door Paul Gutter - 30-8-2016, 16:45 (Update 30-8-2016, 17:32)

Dat meldde directeur Wilco Dam van basisschool Het Driespan maandagmiddag in een mail aan de ouders van alle leerlingen. Het slachtoffer zit in groep 8 van de school. Omdat allerlei verhalen de ronde doen, heeft Dam na overleg met de ouders van de 11-jarige besloten een mail te sturen over de feitelijke situatie. ’Hij heeft een enorme smak gemaakt met zijn fiets waarbij hij verschillende wonden heeft opgelopen’, aldus Dam.

Daarbij gaat het onder meer om een breuk in een ruggenwervel en een zware verwonding aan zijn hoofd. Zondag is de jongen geopereerd in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. ’De voortekenen lijken behoorlijk’. Hij is bij kennis en geeft aan veel pijn te hebben, maar wel alles te kunnen bewegen. Hij reageert normaal op vragen van arts en ouders.’

Naar verwachting moet de jongen nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Dam had gistermiddag nog geen nieuwe informatie over de toestand van zijn leerling.

’Een heel naar ongeval’, noemt burgemeester Jan Baas van Enkhuizen het ongeluk op de skatebaan van het speeleiland in Kadijken, afgelopen zaterdagavond. Een 11-jarige Enkhuizer raakte daarbij zwaargewond, maar dit heeft volgens Baas niets te maken met de veiligheid van het speelterrein.

,,Onze mensen zijn alle speeltoestellen gaan controleren op beschadigingen of scherpe uitsteeksels, maar zij hebben niets kunnen constateren dat de veiligheid van spelende kinderen in gevaar brengt’’, aldus Baas.

Hoe naar ook, het ongeval is volgens de burgemeester terug te voeren op ’verkeerd gebruik van een speeltoestel’. ,,Deze jongen was op de skatebaan met een gewone fiets, geen BMX-fiets die daar geschikt voor is. Kinderen doen in hun roekeloosheid soms domme dingen. Ik woon zelf tegenover een schoolplein. Alle speeltoestellen hebben rubbertegels, maar daarnaast staan een paar walnotenbomen die ontzettend populair zijn om heel hoog in te klimmen. En daar liggen geen rubbertegels onder. Net zoals je bij een skatebaan ook geen rubberen ondergrond kunt maken.’’