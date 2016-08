Snelheidsduivel uit Medemblik moet rijbewijs inleveren

ANP archieffoto

MEDEMBLIK - Een 35-jarige motorrijder uit Medemblik is zijn rijbewijs kwijt, na een dollemansrit door de omgeving van zijn woonplaats.

Door Thijs Zilverberg - 30-8-2016, 16:42 (Update 30-8-2016, 16:42)

De politie zag de motorrijder voor het eerst rijden op de rotonde Markerwaardweg-Vok Koomenweg in Wervershoofd. Hij snelde richting Medemblik, waarbij hij meerdere auto’s over de doorgetrokken streep inhaalde. De motorrijder reed 140 kilometer per uur, in plaats van de toegestane 80.

Bij de rotonde Markerwaardweg-Almereweg sloeg de motorrijder linksaf richting Opperdoes. Daarbij haalde hij een bestelbus in over een verdrijvingsvlak. De man klokte hier 120 kilometer per uur, twee keer zo hard als toegestaan. Agenten hebben zijn rijbewijs ingenomen.