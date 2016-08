Sigaretten buitgemaakt bij ramkraak in Medemblik

ANP archieffoto

MEDEMBLIK - Drie mannen hebben dinsdag rond 4.10 uur in de nacht de voorraad sigaretten weggeroofd uit de Spar aan de Nieuwstraat in Medemblik. De Spar in Opperdoes is de nacht daarvoor bezocht, maar daar mislukte de inbraak.

Door Internetredactie - 30-8-2016, 16:01 (Update 30-8-2016, 16:48)

De mannen hebben de voordeur kapotgebeukt en vernielden binnen het rolluik waar de sigaretten achter lagen. Eigenaar Marco van Zeijl van de Spar heeft goede hoop dat de inbrekers worden gepakt. ,,Er zijn goede camerabeelden van ze.’’ Hoe groot de schade is weet hij niet. ,,Het is gelukkig verzekerd, maar je hebt er wel veel ellende van.’’

De politie heeft na de melding een onderzoek in de omgeving ingesteld, maar trof daarbij geen verdachten meer aan.