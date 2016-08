Enkhuizer grafkist voor Uitvaart24

ENKHUIZEN - De Amsterdamse uitvaartonderneming Uitvaart24 moet rouwwagens, grafkisten en andere ’exclusieve diensten’ van Rouwservice Nederland (RSN) uit Enkhuizen blijven gebruiken. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald.

Door Paul Gutter - 30-8-2016, 15:04 (Update 30-8-2016, 15:05)

RSN verzorgt zelf uitvaarten, maar is tevens marktleider op het gebied van rouwauto’s en grafkisten. RSN-eigenaar Arno Damhuis is ook directeur van grafkistenfabriek Bogra in Enkhuizen. Uitvaart24 is een nieuwe partij in de uitvaartbusiness, maar heeft zelf geen kapitaalgoederen zoals rouwwagens. Voor deze en andere ’exclusieve diensten’ werd daarom op 1 mei 2015 een vijfjarig...