Begrip justitie voor ’slechte handel’ schapenhandelaar Berkhout

AMSTERDAM - Tegen een schapenhandelaar uit Berkhout is gisteren bij het gerechtshof in Amsterdam een boete van 7.500 euro geëist waarvan 7.000 euro voorwaardelijk wegens het onjuist registeren van schapen.

Door Frits Verhagen - 30-8-2016, 14:34 (Update 30-8-2016, 14:34)

Advocaat-generaal Spoor hield er in haar eis nadrukkelijk rekening mee dat het op dit moment slechte handel is met de in- en uitvoer van schapen. De economische politierechter in Haarlem veroordeelde de 47-jarige handelaar eind 2014 nog tot een boete van 7.500 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, dus de eis in hoger...