Bundeling basisscholen De Goorn

DE GOORN - De toekomst van het basisonderwijs kan straks in één klap onder één dak komen. Wat het gemeentebestuur betreft, krijgen de scholen De Ieveling, De Overhaal en de Jozefschool een gezamenlijke nieuwbouw.

College: drie verouderde scholen slopen, een nieuw onderwijsgebouw er voor terug

Al jaren wordt er in de gemeente Koggenland gepraat over de toekomst van het onderwijs in de dubbelkern Avenhorn/De Goorn. De schoolbesturen en de gemeente hikken aan tegen de vraag of renoveren van de bestaande gebouwen of alles slopen en nieuw bouwen de beste optie is. Dat is ook meerdere keren onderzocht.

Volgens wethouder Win Bijman (CDA) is de keus wat het college betreft gemaakt: ,,Laten we er wat moois van gaan maken”, zegt hij. ,,Want het gaat uiteindelijk om de vraag waar de kinderen over tien of vijftien jaar ook goed onderwijs kunnen krijgen.’’

De Overhaal (rk) en de Ieveling (openbaar) staan praktisch naast elkaar aan het Veer in Avenhorn. Twee typische producten van de jaren zeventig - en bijna afgeschreven. De gemeente wil de verantwoordelijkheid voor de huisvesting niet uit de weg gaan, maar wil het besluit wel zo gefundeerd mogelijk nemen. ,,Dat is ook de reden waarom we met de schoolbesturen alle opties hebben bekeken”, aldus Bijman.

Dat nu ook de rk basisschool Jozefschool aan de Dwingel in De Goorn erbij wordt betrokken, geeft volgens de wethouder ook aan dat er wordt gestreefd naar een oplossing die voor het hele gebied geldt.

Roep

,,De Jozefschool is zes jaar jonger, maar je krijgt onherroepelijk ook hier te maken met de roep om nieuwbouw”, zegt hij. ,,Daarom ben ik zo enorm blij dat toch het idee is gerijpt dat je dan het beste naar één goede oplossing kan gaan zoeken.”

Koggenland denkt dat aan De Buienroede voldoende plek is om de toekomst van een brede basisschool alle ruimte te kunnen geven. ,,En omdat je hier ook het dorpsbos hebt liggen, heb je letterlijk alle speelruimte om er wat moois van te maken”, zegt Bijman.

Of de politiek het eens is met de strategische keuze en de financiële gevolgen daarvan, zal binnenkort blijken. Maar twee jaar geleden maakte de gemeenteraad er geen geheim van dat een oplossing voor de drie scholen alleen nut heeft wanneer die ook echt toekomstbestendig is. Wethouder Bijman: ,,Ik denk dat dit doel nu binnen handbereik is.”