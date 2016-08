Springkussen-ongeval ’harde les’ voor SEW

NIBBIXWOUD - De drie slachtoffers die zondagmiddag in Nibbixwoud op het springkussen zaten dat door een harde windvlaag omhoog werd geblazen, maken het gelukkig goed.

Door Connie Vertegaal - 30-8-2016, 10:55 (Update 30-8-2016, 11:28)

,,Ze zijn alle drie thuis’’, zegt voorzitter Herman op den Kelder van voetbalclub SEW, waar het springkussen stond. ,,Maar dit is een harde les voor ons. Dit mag nooit weer gebeuren.’’

De drie slachtoffers hebben een behoorlijke val gemaakt. Het springkussen stond in de grond vast met haringen, maar die werden er aan een kant uitgeblazen en het kussen werd tegen een hek en een lichtmast geblazen. Het sloeg lek en stortte in elkaar.

Tess en Bart, twee vrijwilligers van de jeugdclub Jomegini, zaten op het kussen, samen met een tweejarig meisje. Tess hield een gebroken pols en gebroken neus aan het ongeval over.

Op den Kelder: ,,Zij heeft het kleintje geprobeerd te beschermen, waardoor ze waarschijnlijk zelf meer letsel heeft opgelopen.’’

Maandag bracht vicevoorzitter Piet Bos de slachtoffers thuis een bos bloemen namens de club. ,,Het is heel erg dat dit is gebeurd’’, zegt Op den Kelder. ,,Dat springkussen is van ons en van de Oranjevereniging. Boven windkracht 4 mag je het niet gebruiken. We hebben hem neergezet en vervolgens wakkerde de wind aan. We hebben daar niet op gelet. Het kussen is lek, maar dat is het ergste niet; het gaat ons nu eerst om de kinderen.’’