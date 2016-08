Leerlingen Kraaiennest willen niet meer terug naar oude school

Foto Ella Tilgenkamp Dylan, Tom, Sander, Fenna en Jesse (v.l.n.r.) tekenen zichzelf na terwijl ze genieten van het uitzicht van de nieuwe school.

OOSTHUIZEN - Het schoolplein is mooier, de lokalen zijn moderner, de gymzaal is beter. Kinderen van basisschool het Kraaiennest in Oosthuizen hebben deze maandag niet veel tijd om nodig om te concluderen dat het nieuwe schoolgebouw aan de Seevancksweg een hele vooruitgang is.

Door Van onze verslaggever - 29-8-2016, 16:53 (Update 29-8-2016, 16:53)

Helemaal onbekend met de nieuwe brede school zijn de leerlingen niet. Voor de zomervakantie namen ze al er een kijkje, vandaag hebben ze er voor het eerst les.

Tess Middelbeek uit groep 8 vindt vooral de kleuren van de nieuwe school een hele verbetering. ,,Het is veel rustiger, veel wit en grijs. Ik vind dat veel mooier. Hiervoor was het alles door elkaar.’’

Toch zijn er ook minpunten. Daan Hoedjes uit groep 8 mist het grote voetbalveld, dat er wel was op de vorige locatie. Nu moeten hij en zijn vriendjes het doen met een paar kleine doeltjes op het schoolplein. ,,Ik hoop dat dat nog komt.’’

Gymleraar Edgar Rorije vertelt dat het een bewuste keuze is om het voetbalveld te schrappen. ,,Het was een bron van irritatie op de vorige locatie. Andere kinderen hadden er last van.’’ Het schoolplein moet nog wel verder aangekleed worden, legt hij uit. ,,Er komen spelletjes op het schoolplein, die op de stenen worden geschilderd.’’