Hoornse parkeerders zetten de bus klem

HOORN - Een obstakel voor de bus in Hoorn: de politie probeerde zondag in het begin van de avond ook nog de eigenaars op te sporen, die aan de Onder de Boompjes het doorgaande verkeer blokkeerden. Zij hebben daar de auto’s geparkeerd, terwijl dat niet is toegestaan.

Door Wim Wegman - 28-8-2016, 20:42 (Update 28-8-2016, 20:42)

Langs deze oude stadsgracht zijn de parkeerplaatsen weggestreept, omdat de kademuren worden hersteld. Toch meenden twee bestuurders dat hun auto wel een plekje konden vinden. Een andere personenauto zou zich nog wel tussen de geparkeerde auto’s en de gevels kunnen doorwurmen.

Maar zondag even na 19 uur werd duidelijk dat zich een groter probleem aandiende: de Connexxion lijnbus die erdoor wilde, kwam klem te zitten. De politie Hoornse probeerde in de directe omgeving te achterhalen waar de auto- eigenaren zich bevinden, maar vergeefs. De enige oplossing was de bus te keren.