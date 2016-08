Vijf gewonden en ravage na ongeval op A7

HOORN - Vijf jonge mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 05.30 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de A7 bij Noordbeemster.

Door Daniel Mol - 28-8-2016, 8:50 (Update 28-8-2016, 10:01)

De bestuurder, een twintigjarige Enkhuizer, botste met zijn BMW op een boom. Een 18-jarige inzittende uit Grootebroek zat tot ruim na 6 uur klem in de auto. Hij moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd.

De jongeman is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder en andere drie inzittenden konden zelf uit de zwaar beschadigde auto klimmen.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval. Van de bestuurder is bloed afgenomen om vast te stellen of er sprake is alcohol of verdovende middelen.