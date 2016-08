N239 bij Lambertschaag tijdelijk afgesloten door te water geraakt paard

DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

LAMBERTSCHAAG - De N239 in Lambertschaag is zaterdagmiddag tijdelijk afgesloten geweest. Dit kwam omdat een paard van de nabij gelegen manege in het water was gevallen.

Door Daniel Mol - 27-8-2016, 16:22 (Update 27-8-2016, 16:40)

De brandweer uit Abbekerk moest in actie komen om het dier uit het water te vissen. Na een paar mislukte pogingen waren de brandweerlieden genoodzaakt om een beroep te doen op de boer uit de buurt. Met de hulp van zijn voertuig lukte het om het dier weer op het droge te krijgen.

Het paard hield niets over aan de verkoelende duik, alleen was het wat vermoeid. De N239 is zo’n vijftien minuten afgesloten geweest voor verkeer.