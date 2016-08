Cursus afkoelen voor viervoeters

Foto Holland Media Combinatie Pootje badende koeien bij Nibbixwoud.

NIBBIXWOUD - Het is dat er zaterdag in ieder geval een frisse bries stond, maar voor heel wat dieren is de warmte best wel prettig.

Zo lang er maar schaduw is, of een andere manier om verkoeling te kunnen zoeken.

Nabij Nibbixwoud namen deze twee koeien het paadje tussen het weiland en de ondiepe sloot om daar eens lekker de enkels te kunnen spoelen.

Om vervolgens lekker ‘staartend’ een poosje te blijven staan.