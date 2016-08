Strand Streekbos vrijwel uitgestorven na melding blauwalg

Foto Marcel Rob Donderdag kon je over de hoofden lopen, vrijdag was het al stil op het warme Streekbos-strand.

BOVENKARSPEL - Is het de enigszins bewolkte hemel of het gele bord, dat sinds gisteren aan het begin van het strandje bij het Streekbos staat? Feit is dat, waar het donderdag nog krioelde van de bezoekers in het recreatiegebied, het strand gisteren midden op de dag vrijwel uitgestorven was.

Door Tanja Koopen - 26-8-2016, 17:46 (Update 26-8-2016, 17:46)

De blauwalg heeft de kop opgestoken in West-Friesland. Een paar hete dagen op rij en het zwemwater is niet langer betrouwbaar, hebben watermetingen van het Recreatieschap en de provincie uitgewezen. Ook op de...