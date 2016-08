Jong ontmoet oud in project Overvest en Martinuscollege

ENKHUIZEN - Zorggroep Omring start in september een bijzonder project in Enkhuizen, waarbij bewoners van verzorgingshuis Overvest een jaar lang leerlingen ontmoeten van het Martinuscollege in Grootebroek.

Door Tanja Koopen - 26-8-2016, 15:35 (Update 26-8-2016, 15:35)

Jong ontmoet oud en leert van elkaar. Daar komt het eigenlijk op neer, legt woordvoerder Job Leeuwerke van Omring uit. Van de leergang zorg en welzijn gaan 84 leerlingen in groepen van drie stage lopen in Overvest.

Zij gaan in die periode ook met de ouderen in gesprek. Zo leren ze wat zorg inhoudt, wat de...