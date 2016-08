Enkhuizer Chantal Geertman helpt bij onvrede zorgcliënten

Foto Theo Groot Enkhuizer Chantal Geertman (r) vertelt Dominique Dolman en cameraman Marijn Schuurmans over haar werk.

ENKHUIZEN - Chantal Geertman timmert aan de weg met haar Klachtenportaal Zorg.

Door Theo Groot - 26-8-2016, 15:32 (Update 26-8-2016, 15:50)

Ruim drie jaar neemt zij vanuit haar kantoor in Enkhuizen voor ZZP'ers en kleine organisaties in de zorg de klachten in behandeling. Het aantal klanten groeit nog steeds. ,,We bemiddelen vaak met een gesprek waarbij beide partijen aanwezig zijn. Als er een derde partij bij is, lijkt het wel of een oplossing sneller wordt gevonden."

Zondag 28 augustus is Geertman te zien bij RTL4 in het programma 'Mijn leven, mijn gezondheid'....