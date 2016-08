Hoornse school Het Kompas heeft nu alle kinderen op zelfde plek

Foto Marcel Rob Anneke Boyd en Jaap Muurling sjouwen met een tafel en krukken voor de nieuwe noodlokalen (links).

HOORN - Twee jaar geleden begon Jaap Muurling als directeur van de protestants-christelijke basisschool Het Kompas in de Risdam. Toen al bestond al jaren de wens om de dependance aan de Marketenster samen te voegen op de hoofdlocatie aan de Huesmolen. Dat is nu gelukt. Vanaf maandag zitten alle kinderen eindelijk op één plek. ,,Dat we op twee locaties zaten heeft ons leerlingen gekost’’, weet Muurling. ,,Deze samenvoeging heeft nu al effect. Van de 214 leerlingen op 1 oktober zijn we nu gestegen naar 232 kinderen.’’

Door Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 14:36 (Update 26-8-2016, 14:36)