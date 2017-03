Einduitslag Texel: VVD veruit grootste voor CDA, D66 en GL

DEN BURG - VVD is de grote winnaar op Texel.

Door Hedzer Faber - 16-3-2017, 0:44 (Update 16-3-2017, 1:08)

De liberalen haalden er weliswaar iets minder stemmen dan in 2012 (27,2% tegen 32,9%), ze lieten de competitie ver achter zich. CDA is tweede op Texel met 13,1%. Daarna D66 (11,3%), GroenLinks (10,1%) en PVV (9,6%).

Ook op Texel is de PvdA de grote verliezer. Die partij klapte onderuit van 23,1 procent in 2012 naar een 7,8 procent nu. De SP leverde minimaal in en staat er nu op 8,2%.

Ook de Partij voor de Dieren (3,7%), 50+ (2,3%) en Forum voor Democratie (1,8%) halen op Texel genoeg stemmen voor een virtuele zetel. De Piratenpartij komt ondanks lokale campagne-inspanningen niet verder dan 0,3 procent van de Texelse stemmen.

Waar aanvankelijk de opkomst nog hoger leek uit te komen dan in 2012 (98,3 procent) viel die uiteindelijk met 92,6 procent toch iets tegen. De verkiezingen in 2012 vielen midden in de zomer waardoor meer dan nu toeristen op Texel hun stem uitbrachten.

Vier van de elf stembureaus kwamen boven de honderd procent uit: In de Cocksdorp (119 procent), ’t Horntje (veerhaven, 111 procent), De Koog (108 procent) en in Eierland (101 procent).

Een vertaling naar gemeenteraadszetels is weinig zinvol. Op dit moment worden zeven van de vijftien raadszetels ingenomen door lokale partijen.