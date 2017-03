Helderse Scholierenveldloop: duizend loodzware meters

Foto George Stoekenbroek De loopsters in één van de jongste meisjesgroepen schieten uit de startblokken.

DEN HELDER - In hordes gaan de deelnemers aan de 25ste Helderse Scholierenveldloop woensdagmiddag van start, voor duizend soms loodzware meters.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 22:54 (Update 15-3-2017, 22:54)

Zo’n 650 deelnemers melden zich op de atletiekbaan aan de Ruyghweg. Met fanatisme als gemene deler. Of het nu de ’dagsnelsten’ Hamza (Duynvaerder/3,12 min.) en Floor Reenders (Julianaschool/3,50 min.) zijn of de achtersten in het veld. Die na de finishstreep eveneens op een ’high-five’ van de organisatoren kunnen rekenen.

Gehuld in sportkleding, spijkerbroek, hardloopschoenen of laarzen wagen ze zich aan die duizend...