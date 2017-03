Tussentijdse opkomst Den Helder: 53,65 procent

DEN HELDER - Van de kiesgerechtigden in Den Helder heeft om vijf uur 's middags 53,65 procent de stembus gevonden.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-3-2017, 17:54 (Update 15-3-2017, 18:07)

Het was woensdagochtend vanaf half acht al direct druk bij diverse stembureaus. Volgens stembureaumedewerkers komt de echte hausse aan kiezers echter pas tussen 16 en 19 uur. ,,De nawerkpiek'', noemt Frans Hoogervorst het, voorzitter van stembureau 25 in de ruimte tussen basisscholen De Hofstee en De Vloedlijn.

In dat stemlokaal druppelen tussen twee en drie gestaag mensen binnen. ,,Het is hier druk’’, vertelt Hoogervorst. ,,Er zijn nu al zeshonderd mensen aan onze kant geweest, van de 1400 die hier zouden moeten stemmen. Ik denk wel dat we uitkomen op 1200 kiezers.’’

Rond een uur woensdagmiddag lag de tussentijdse opkomst rond 31 procent, in 2012 was een kwart van de stemmers komen opdagen op dat tijdstip.

In 2012 was de totale opkomst 67,35 procent. In 2010 68,9.