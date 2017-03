Als ’Koegrassers’ onder elkaar

PR-foto De formatie The Dirty Daddies laat zaterdagavond van zich horen op KoegrasPop. Bekijk Fotoserie

Tweehonderd jaar Koegras, dat kunnen Arjan Koenen en Marcel Meijer niet zomaar voorbij laten gaan. ,,Julianadorp is het episch centrum van het Koegras dus dat betekent feest’’, zegt Meijer lachend. ,,En dat met nul subsidie’’, voegt Koenen toe. ,,We doen dit als ’Koegrassers’ met elkaar. Als je kijkt wat we neerzetten met z’n allen ben ik best trots.’’

Door Monique Trijsburg - 15-3-2017, 17:25 (Update 15-3-2017, 17:25)

Vanaf het evenemententerrein aan de Akkerbouwstraat begint vrijdag 31 maart het drie dagen durende feestweekend dat in het teken staat van het 200-jarig bestaan...