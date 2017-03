’Dichten is bakken met letters’

Foto Studio Jowan Richie Deelnemer aan het Helders Poezie Festival Sofie houdt van woordspelingen.

Dichten is bakken met letters’’, vindt Esther Zoutendijk, een van de deelnemers aan het Helders Poëzie Festival op vrijdag 31 maart dat dit keer geheel passend plaatsvindt in School 7 aan de Keizersgracht. Het thema luidt ’Verboden Vruchten’ waarmee wordt aangesloten op het thema van de Boekenweek. ,,Ik goochel met woorden en ingrediënten’’, zegt de uitbaatster van Robuust Foodies & Goodies aan de Keizerstraat waar ze dagelijks haar hart en ziel legt in het bakken van taarten en bereiden van gerechten. ,,Beide vind ik heerlijk om te doen.’’

Door Monique Trijsburg - 15-3-2017, 17:06 (Update 15-3-2017, 17:12)