Nieuw ophaalschema plastic afval is nog wennen

Afgelopen maandag al buiten, vrijdag is de ophaaldag. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Het nieuwe ophaalschema voor (plastic) afval is voor veel inwoners van Den Helder nog even wennen.

Door Marischka de Jager - 15-3-2017, 14:39 (Update 15-3-2017, 14:44)

Op verschillende plekken in de stad worden zakken plastic afval op de verkeerde dag aangeboden. Met ingang van 27 februari is de frequentie waarmee het restafval (de grijze kliko) wordt opgehaald van tweewekelijks naar eens per maand gegaan. Het gft-afval mag nog steeds elke twee weken langs de kant van de weg worden gezet, het plastic afval nu eveneens.

Op deze manier hoopt de...