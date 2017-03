In de rij bij stembureaus Den Helder

DEN HELDER - Het lijkt in Den Helder een goede opkomst te worden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om één uur lag het opkomstpercentage op 30,15 procent, zo meldt de gemeente. De marinestad volgt daarmee de landelijke trend.

Door Petra Bies - 15-3-2017, 14:20 (Update 15-3-2017, 14:20)

Het uiteindelijke opkomstpercentage bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen lag op 67 procent.

Vanochtend was het al druk bij de stembureaus en die animo lijkt om half twee nog niet afgezwakt. ,,Ze staan zelfs af en toe in de rij’’, vertelt Pieter Blank, die samen met Ad Bezuijen en Nora Landkroon in de Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan stembureau 2 bemant. De drie signaleren ook opvallend veel jonge kiezers. ,,En iedereen lijkt zin te hebben om te stemmen. Er hangt echt een goede stemming’’, zegt Bezuijen.

Het enige waar de stemmers een beetje mee worstelen is het enorme stembiljet. Vanwege het grote aantal deelnemende partijen is dat groter dan ooit. ,,Veel mensen hebben er moeite mee om het weer op te vouwen.’’