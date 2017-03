’Getrouwd’ met stembureau

Foto George Stoekenbroek Ans Koorn voor het verkiezingsbord in De Schooten: ,,Het is altijd een leuke dag. Je ziet veel bekenden.”

DEN HELDER - Bekenden schoten haar aan toen zij bij het referendum over Oekraïne ontbrak. Want een stemming in Den Helder is eigenlijk niet compleet zonder Ans Koorn. Vanaf het jaar dat ze zelf haar stem mocht uitbrengen, in 1955, heeft de inmiddels 85-jarige inwoonster van Nieuw Den Helder altijd plaats genomen als lid van een stembureau.

15-3-2017

Toen mevrouw Koorn haar vijftigjarig jubileum vierde werd ze nog uitgebreid gehuldigd. ,,Plotseling stond er een man voor mijn neus met bloemen. Dat bleek burgemeester...