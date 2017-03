Huur in Den Helder stijgt nauwelijks

DEN HELDER - Woningstichting Den Helder wil in juli de huur met gemiddeld 0,45 procent verhogen. Corporaties mogen de huur dit jaar van het Rijk met 2,8 procent verhogen. ,,Voor ons is er geen enkele noodzaak om het onderste uit de kan te halen dus doen wij dat ook niet’’, zegt woordvoerster Marion van den Broek van Woningstichting.

Door Michiel Snikm.snik@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 13:48 (Update 15-3-2017, 13:51)

Jaap Koudijs, voorzitter van Helders Huurdersbelang, is tevreden over het voorstel van Woningstichting. ,,Een gemiddelde verhoging van nog geen half procent is voor Den...