Douwe Bob op Julianapop

Douwe Bob. Pr-foto

JULIANADORP - Na het afzeggen van B-Brave is het de organisatie van Julianapop toch gelukt om nog een grote naam binnen te halen: Douwe Bob. Daarnaast staat ook de Dorper feestband Sesam op het podium.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-3-2017, 11:13 (Update 15-3-2017, 11:13)

Met Douwe Bob en Sesam is de line-up voor de komende editie van het Dorper popfestical bijna compleet, maar de organisatie zet nog de laatste puntjes op de i. Namen die al eerder bekend zijn gemaakt zijn Waylon en Diggy Dex.

Julianapop vindt dit jaar voor het eerst plaats op het terrein náást de IJsbaan, aan de kant van het oude dorp. De ingang is te bereiken via de Akkerbouwstraat. Kaartjes zijn nu al verkrijgbaar via internet, in een beperkte oplage. Vanaf kunnen de kaarten ook in de winkels terecht, dan start de officiële voorverkoop.