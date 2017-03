Al vroeg hoge opkomst bij stemlokalen Den Helder

Stemmen in buurthuis Elto. Foto HMC/Marischka de Jager Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - De Tweede Kamerverkiezingen in Den Helder lijken te leven. Zo melden de medewerkers van stembureau Triade dat men 's ochtends al voor half acht voor de deur stond om hun stem te kunnen uitbrengen. Het stembureau was toen nog niet geopend.

Door Bo-Anne van Egmond - 15-3-2017, 9:38 (Update 15-3-2017, 9:38)

Ook bij buurthuis Elto ziet men een hogere opkomst dan normaal. Er zijn tegen negenen negentig stemmen uitgebracht.

Rond negen uur hebben al 73 mensen gestemd bij Triade: ,,Normaalgesproken zijn dat er tien'', zegt medewerkster Marijke Abbenes. ,,Er kwam bijvoorbeeld iemand van in de dertig die voor het eerst z'n stem kwam uitbrengen.'' Linda Scheephorst: ,,Er zijn zelfs mensen geweest die gisteren al waren geweest bij Triade om te vragen of ze konden stemmen.''

Scheephorst meldt dat 's ochtends vroeg de politie nog is geweest om te vragen of er nog ongeregeldheden waren geweest: ,,Dat vond ik wel netje, het gaf me een goed en veilig gevoel.''

In het stemlokaal komen ook nieuwe Nederlanders langs om hun stem uit te brengen: ,,Voor de eerste keer dat ik mag stemmen in Nederland'', zegt een vrouw. ,,Ik kan kiezen en het mag ook nog'', zegt ze blij. Marijke Carlebur die in het stembureau de extreem grote verkiezingbiljetten uitreikt vermeldt terloops nog even dat er maar een hokje rood mag worden gekleurd. ,,Het komt wel vaker voor hoor, dat mensen meerdere hokjes rood maken'', zegt Abbenes.

Een andere dame brengt haar dochter naar de dansles bij Triade. ,,Mooi combineren zo'', vindt ze, terwijl ze twee stemmen uitbrengt.