Beste bieb Nederland staat in Den Helder

Foto Peter van Aalst De opening van de bilbliotheek in School 7

DEN HELDER - De hoofdvestiging van KopGroep Bibliotheken in Den Helder is uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland.

Door Delano Weltevreden - 14-3-2017, 18:40 (Update 14-3-2017, 18:40)

In Assen is dat dinsdagmiddag bekendgemaakt. De nieuwe bibliotheek in School 7 kreeg de meeste van de twintigduizend publieksstemmen. Daarnaast was het oordeel van de vakjury unaniem. Zes bibliotheken waren in de race voor de felbegeerde titel. ,,Dit is een enorme eer’’, zegt woordvoerster Anita Ruder van de Helderse bibliotheek. ,,Niet alleen voor ons, ook voor Den Helder. We hebben ontzettend veel steun gekregen. Hoeveel stemmen we precies hebben gehad, is nog niet duidelijk. Maar de meeste stemmers hebben gemotiveerd waarom zij ons de beste vinden.’’