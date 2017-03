Er wordt werk gemaakt van nat Quelderduijn Den Helder

Foto Ria Kup

DEN HELDER - Het is een ’running gag’: als het eens goed heeft geregend, kun je per boot door park Quelderduijn.

Door Hedzer Faber - 14-3-2017, 18:50 (Update 14-3-2017, 18:50)

Maar dat moet dit voorjaar worden opgelost. Probleem in het park is dat de toplaag van het gras te weinig waterdoorlatend is. Die laag moet, net als de drainagebuizen van het Helderse park, worden vervangen. Dat gebeurt komende maand in het kader van groot onderhoud.

De werkzaamheden nemen zo’n twee weken in beslag.