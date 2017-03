Den Helder VVD-bolwerk of toch PVV-stad?

Archieffoto HMC VVD-voorman Halbe Zijlstra op campagnetour op Den Helder Airport, begin deze maand.

DEN HELDER - Het is al decennia stuivertjewisselen. Om en om zijn VVD en PvdA de grootste in Den Helder, een enkele keer fietst CDA ertussendoor.

Door Hedzer Faber - 14-3-2017, 20:44 (Update 14-3-2017, 21:17)

In cijfers: in veertig jaar waren er twaalf keer Tweede Kamerverkiezingen met vijf keer de VVD, vijf keer PvdA en twee keer CDA als grootste in Den Helder. De laatste jaren is marinestad Den Helder een VVD-bolwerk, net als trouwens alle buurgemeenten.

Maar dat kon nu wel eens anders worden. Sneller dan in de rest van Nederland...