’Ojé, stemmen is dus ook een partij kiezen’

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber Leanne de Jong.

DEN HELDER - Vandaag is het zover. Tweede Kamerverkiezingen. Leanne de Jong - zondag 18 geworden - is de jongste Nieuwedieper die mag stemmen. En ’natuurlijk’ gáát ze ook stemmen. Maar waarop?

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 7:00 (Update 15-3-2017, 7:00)

„Mijn moeder zei: en nu mag je ook stemmen. Ja, gek misschien, maar daar was ik me nog helemaal niet zo van bewust. Dus ik denk: ojé, nu moet ik dus ook een partij kiezen. Eerst dacht ik nog even de partij Niet-Stemmers. Want dat lijkt me wel een...