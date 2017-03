Anderhalve ton energiefraude shoarmazaken Den Helder

foto Holland Media Combinatie Afgelopen zaterdagavond, een vrachtwagen staat klaar om een aggregaat af te voeren.

DEN HELDER - In totaal is er voor 150.000 euro aan gas en elektra gefraudeerd door shoarmazaken in Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna.

Door Marischka de Jager - 14-3-2017, 16:32 (Update 14-3-2017, 17:05)

Dat heeft netwerkbeheerder Liander inmiddels berekend. Facturen zijn onderweg of al bezorgd bij de betreffende zaken. Zodra de openstaande bedragen zijn betaald, kunnen nieuwe aansluitingen worden aangevraagd.

Bijna twee weken geleden werd duidelijk dat in een groot aantal shoarmazaken in Den Helder, één in Julianadorp en één in Anna Paulowna, was geknoeid met de elektra en/of gasmeters. In een...