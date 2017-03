Inzameling schoenen voor schooljeugd in Afrika

Pr-foto Spelende schoolkinderen bij de Janetschool in Gambia.

DEN HELDER - De kringloopwinkel Kringloop voor Onderwijs aan de Sluisdijkstraat is een inzamelingsactie van schoenen gestart voor schooljeugd in westelijk Afrika.

Door Petra Bies - 14-3-2017, 12:34 (Update 14-3-2017, 12:34)

De kringloopwinkel is van de stichting Building on Education (BOE), die is opgericht door Nieuwediepers. De stichting helpt bij de bouw en het runnen van scholen in Gambia en Sierra Leone. Op die scholen zitten vooral vluchtelingenkinderen met doorgaans weinig draagkrachtige ouders. Schoenen zijn kostbaar en daardoor is er onder de schooljeugd grote schaarste aan.

De kinderen zijn tussen de drie en vijftien jaar oud. In de Afrikaanse landen moeten kinderen een schooluniform dragen met zwarte schoenen eronder. Zwart schoeisel is dus extra welkom bij de inzameling, maar ook andere kleuren zijn bruikbaar. Het mogen nieuwe, maar ook gedragen schoenen zijn.

De winkel, nabij de hoek met de Ruyghweg, is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van twaalf tot half zes en op zaterdag van tien tot vijf uur. Er is van alles te koop, van boeken, kleding en hebbedingen tot meubilair. De opbrengst gaat geheel naar de stichting.