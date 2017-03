Kleurrijke sporen van wandelevenement

George Stoekenbroek Bloeiende crocussen nabij Triade.

DEN HELDER - De WandelHalve van drie jaar geleden bracht voor de stad een bloemetje mee.

Door Petra Bies - 14-3-2017, 17:58 (Update 14-3-2017, 17:58)

Langs de ruim twintig kilometer lange route gingen duizenden bollen de grond in, betaald door de organisatie van het jaarlijkse wandelevenement en de stichting Stelling Den Helder. De soorten verwilderen en zorgen jaarlijks weer voor bloemenpracht, zoals hier langs de Linie. Er is bewust gekozen voor een vroegbloeiende krokussoort. Zij leveren bijen een voedselbron in een periode dat stuifmeel nog schaars is.