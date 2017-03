Naar de rechter voor wonen aan Seringenlaan in Den Helder

Foto George Stoekenbroek Wonen aan de Seringenlaan: een juridisch gevecht waard.

DEN HELDER - Een vader wil na de dood van zijn echtgenote met hún kinderen in hún huis blijven wonen. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, de vader in dit verhaal bevecht dit voor de rechtbank.

Door Hedzer Faber - 14-3-2017, 9:04 (Update 14-3-2017, 9:28)

In principe sta je volkomen in je recht als echtgenoot van de overleden huurder - de persoon dus wier handtekening onder het huurcontract staat. Maar deze zaak is er een van veel haken, ogen en nuances, hoorde de kortgedingrechter gisterochtend voor de rechtbank in Alkmaar.

Deze vader heeft...