Gedenkboom bij grafstenen op begraafplaats Den Helder

DEN HELDER - Een gedenkboom moet Nieuwediepers die het graf van hun dierbare niet behouden toch de kans geven hun geliefde te gedenken. Dat stelt steenhouwer Lex Duijvelshoff voor, vrijwilliger op de algemene begraafplaats in Huisduinen.

Door Carina Gutker - 14-3-2017, 6:48 (Update 14-3-2017, 6:48)

,,Er zijn namelijk steeds meer mensen die de graf- of urnenrechten niet verlengen’’, zegt Duijvelshoff. ,,Of geen plek hebben, omdat hun dierbare is uitgestrooid. De stalen gedenkboom is gemakkelijk in het onderhoud en is een alternatieve manier om mensen te gedenken.’’

De boom wordt op een vaste plek geplaatst. Mensen kunnen een blad kopen, waarop de naam van hun dierbare met de geboorte- en overlijdensdatum wordt vastgelegd. Op de boom is ruimte voor zeshonderd bladeren. De gedenkboom is een van Duijvelshoffs voorstellen voor de algemene begraafplaats.