Nieuwe groep mariniers zweert trouw aan het korpsvaandel

Loos (l.) zweert een marinier in.

DEN HELDER - Het Korps Mariniers heeft versterking gekregen van een nieuwe lichting soldaten.

Door Arie Booy - 13-3-2017, 17:44 (Update 13-3-2017, 17:44)

Met de hand aan het vaandel van het korps hebben de mariniers van blok 16/3 de eed of belofte afgelegd ten overstaan van de commandant van het Mariniers Opleidingscentrum, luitenant-kolonel der mariniers Olivier Loos.

,,Met het afleggen van de eed of belofte zweer of beloof je niet alleen trouw aan de Koning, maar ook aan je collega’s”, zei Loos tegen de mannen. ,,Als marinier kom je op voor anderen, vaak onder moeilijke en complexe omstandigheden. Hoe moeilijk het op sommige momenten ook zal zijn, denk dan terug aan vandaag, de beëdiging. We zijn allemaal door dezelfde eed met elkaar verbonden en dus zijn we er ook voor elkaar. Juist als het moeilijk is!”, sprak overste Loos.

Na de beëdiging werden ook de prijzen voor ’Best Man’ aan marinier Guus, en ’Beste Schutter’ aan marinier Stan, uitgereikt. Gisteren hebben de nieuwe mariniers zich bij de operationele eenheden in Doorn gemeld voor een volgende leerfase.

Afhankelijk van hun ontwikkeling en capaciteiten kunnen de mariniers toetreden tot de Special Operations Forces van de krijgsmacht.

Internationaal

Volgens het ministerie van defensie is het belang van deze speciale eenheden in internationaal verband onmiskenbaar toegenomen. Deze strijdkrachten zijn zeer geschikt voor gerichte interventies in conflictsituaties en terrorismebestrijding. Zij onderscheiden zich door de hoge mate van zelfstandig optreden en precisie onder de moeilijkste omstandigheden.

Defensie ziet ook steeds vaker een rol voor de special forces ter voorkoming van conflicten. De vraag naar de inzet van speciale strijdkrachten neemt snel toe. Actuele voorbeelden daarvan zijn de missies in Irak en Mali die onder moeilijke en zeer zware omstandigheden worden uitgevoerd.