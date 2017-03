Middag tuttelen of aan de stamppot voor ouderen Den Helder

Foto George Stoekenbroek Lekker tuttelen op de eerste verwenmiddag in de Soos.

DEN HELDER - Lekker een middagje tuttelen of zin in stamppot? Vrijwaard grijpt de landelijke Week van zorg en Welzijn aan om diverse activiteiten voor 55-plussers op poten te zetten.

Door Petra Bies - 13-3-2017, 17:39 (Update 13-3-2017, 17:39)

De week werd altijd al gevierd, maar de verwenmiddagen zijn nieuw. Maandag was de eerste, in de Soos aan de Walvisvaardersweg. Dinsdag 14 maart kunnen locatiebewoners en andere belangstellenden terecht in Ten Anker aan de Timorlaan en woensdag 15 maart is het verwenteam in Westhoek aan de Westgracht. Er zijn lekkernijen, er wordt gemasseerd, haar kan worden gekapt, nagels kunnen een lakje krijgen en ook de make-updoos gaat open. Iedereen kan daarna desgewenst op de foto. Beide verwenmiddagen duren van half drie tot vier uur, aanmelden hoeft niet. Voor bewoners is het gratis, andere bezoekers betalen tweeënhalve euro. ,,Het is een leuke afleiding voor bewoners, ze spreken weer eens iemand anders’’, zegt Linda van der Eijk van Vrijwaard.

De zorgorganisatie vierde drie jaar lang de Week van zorg en Welzijn met een culinaire toer langs de diverse locaties. ,,We willen nu weer eens wat anders proberen.’’ Al blijft er aandacht voor het culinaire met twee Hollandse avonden. Die van vanavond in de Soos zit vol, maar in Ten Anker kan er aanstaande donderdag vanaf half zes nog worden aangeschoven bij een oer-Hollands stamppotbuffet, met groentesoep vooraf en een vlaflip toe. Er is live muziek. Het kost, inclusief een drankje, tien euro.

Aanmelden kan via tel. 680824. Vrijwaard staat zaterdag met een informatiekraam op de markt.