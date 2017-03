’Vrolijke jongelui’ houden huis in Cornelis Ditostraat Den Helder, politie roept op: doe aangifte

Foto Yvonne van de Westelaken Er is iemand over de Kia Sportage van de familie Van de Westelaken gelopen, met schade aan motorkap en dak tot gevolg. Geschatte kosten: 2.500 euro.

DEN HELDER - De politie raadt bewoners van de Cornelis Ditostraat en directe omgeving aan om een rondje om hun auto te lopen en aangifte te doen als zij ook slachtoffer zijn van een groepje ’vrolijke jongelui’ dat er heeft huisgehouden.

Door Hedzer Faber - 13-3-2017, 16:17 (Update 13-3-2017, 16:48)

In de nacht van vrijdag op zaterdag sjeesde een groepje van volgens getuigen zo’n vier tot zes jongens en meiden op en neer door de straat. Hierbij moest een flink aantal auto’s het ontgelden, van afgetrapte spiegel tot een deuk in de deur. De jongelui zouden een feestje hebben gehad in de buurt en waren ’lachend en giechelend’ op slooptocht gegaan.

De politie heeft tot nog toe vier aangiftes ontvangen, alle uit de C. Ditostraat. Waaronder die van Albert en Yvonne van de Westelaken. Hun Kia heeft deuken op de motorkap en het dak. Hij heeft zelf een schadebedrijf en kan dit op waarde schatten. ,,Zomaar 2.500 euro. En niet all-risk verzekerd. Ik heb dan nog het geluk dat ik het zelf kan maken, maar evengoed kost het genoeg tijd, geld en frustratie.’’

Wat hem steekt, is dat hij zijn best heeft gedaan om sporen veilig te stellen, die door de politie niet zijn overgenomen. ,,Op mijn auto stond een duidelijke voetafdruk, met een honingraatprofiel. In de deur van de buurjongen een duidelijk andere afdruk. Ik dacht, dat komt ’CSI Den Helder’ even overnemen, ze gaan na wie d’r op dat feestje was: kaassie.’’

De afdrukken zijn uiteindelijk wel gefotografeerd. Politiewoordvoerster Jessica Homburg laat weten dat er wel degelijk serieus werk wordt gemaakt van de vernielingen: ,,Dit wordt uitgezocht. We hebben ook camerabeelden waar een en ander op te zien is. En we hopen ook dat getuigen zich willen melden.’’

De hoop van bijvoorbeeld de 26-jarige Julian van Soeren is gevestigd op de politie. Hij heeft hard gespaard voor zijn Mazda 626, en de onverzekerde deuk in het bijrijdersportier komt dan ook als een heel nare verrassing. ,,Ik vind het een laffe actie. Ik heb wel wat geschreeuw gehoord, ’s nachts, maar niks gezien. Tot er ’s ochtends een enorme deuk in mijn auto bleek te zitten. Nee, dat is echt niet per ongeluk gegaan.’’

Yvonne van de Westelaken: ,,Ik ben nog langs geweest op het adres van het feestje, maar daar kreeg ik te horen dat ze de politie wel zouden afwachten. Dus ik hoop dat iedereen met schade ook echt aangifte gaat doen.’’

Tips doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.