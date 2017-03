Vaste klanten shoarmazaken Den Helder lopen weg

Foto George Stoekenbroek Eigenaar Ahmed Moussa van Toetanchamon in de Koningstraat kan zijn klanten blijven bedienen. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Zaterdagavond in de Koningstraat. Een vrachtwagen wurmt zich in z’n achteruit tussen allerlei verkeersobstakels door. De eindbestemming is shoarmazaak Royal Piramide op nummer 22. Aan de zijkant van het pand wordt een aggregaat op de vrachtwagen geladen, waarmee eigenaar Mazen Husein (43) zijn zaak precies één dag draaiende kon houden.

Door Cas Broxterman - 12-3-2017, 20:03 (Update 12-3-2017, 20:03)

Er heerst verslagenheid onder de eigenaren van shoarmazaken in Den Helder bij wie donderdag twee weken geleden het gas en elektra zijn afgesloten. Reden: er zou stroom zijn afgetapt....