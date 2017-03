Samen met kinderen werken aan groeiend kunstwerk

Foto George Stoekenbroek Geertje Tjalma bij Triade

DEN HELDER - Docent en kunstenaar Geertje Tjalma is afgelopen zaterdag begonnen met het maken van een ’interactief groot kunstwerk’ in de hal van Triade in Den Helder.

Door Marischka de Jager - 12-3-2017, 19:04 (Update 12-3-2017, 19:11)

De komende drie zaterdagmiddagen (18, 25 maart en 1 april) gaat de kunstenares verder met het werk en kunnen kinderen die dat leuk vinden hieraan meewerken.

Geertje zal de jonge kunstenaars uitdagen en hen op weg helpen binnen het creatieve proces. ,,Iedereen maakt een stukje en zo groeit het kunstwerk elke keer een beetje. Misschien wordt het wel zo groot dat het niet meer in de hal past en zelfs naar buiten groeit.’’