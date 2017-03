Avondvierdaagse Den Helder gaat ’zeker door’

DEN HELDER - De meeste basisscholen in Nieuw Den Helder en De Schooten lopen gewoon mee met de Helderse avondvierdaagse.

Door Marischka de Jagerm.de.jager@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 7:00 (Update 13-3-2017, 7:00)

Vooralsnog heeft alleen basisschool ’t Tuselant in Nieuw Den Helder aangegeven niet meer mee te doen. De organisatie vergt een te grote tijdsinvestering van een klein team, meldt de directie in een brief aan de ouders. ,,We vinden het erg lastig dat we hiermee een traditie, die hele mooie kanten kent, doorbreken. Toch zijn we uiteindelijk tot dit besluit gekomen.’’

Basisscholen De Lichtlijn,...