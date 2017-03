Drie mannen aangehouden na woningbrand in De Koog

Foto: ANP

DE KOOG - Na een brand in een woning aan de Pijpersdijk in De Koog heeft de politie zaterdagavond drie mannen aangehouden. De verdachten hadden de woning op het moment van de brand verlaten. De brand was rond 18.00 uur uitgebroken.

De brandweer heeft de brand kunnen blussen. In de woning zijn goederen aangetroffen die kunnen wijzen op het vervaardigen van drugs. De politie zal dit verder onderzoeken. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De drie mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.