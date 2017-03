Aggregaat weg bij shoarmazaak Den Helder

Een vrachtwagen staat klaar om het aggregaat af te voeren, Foto HDC

DEN HELDER - De politie heeft zaterdagavond rond half negen in ieder geval één noodaggregaat verwijderd bij een shoarmazaak in de Koningstraat.

Door Marischka de Jager - 11-3-2017, 21:00 (Update 11-3-2017, 21:47)

Een groot aantal shoarmazaken is vorige week afgesloten van elektra en gas nadat bekend werd dat er geknoeid was met de elektra- en gasmeters. Pas als duidelijk is voor hoeveel geld er is gefraudeerd en deze bedragen zijn betaald, kan er een nieuwe aansluiting worden aangevraagd. Een aantal shoarmazaken wilde daar niet op wachten en heeft aggegraten geplaatst.

Shoarmazaken in Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna gesloten om diefstal elektra en gas

Donderdagavond zijn tien shoarmazaken in Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna gesloten, vanwege diefstal van gas, elektra en water. Ook zijn twee woningen in Den Helder gesloten vanwege deze misdrijven.

Lees verder...

Op last van de gemeente is het aggregaat bij in ieder geval één shoarmazaak in de Koningstraat weggehaald.