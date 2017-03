Allemaal handen uit de mouwen steken tijdens NLDoet in Den Helder

Foto George Stoekenbroek Het grindpad aanharken is een van de klussen in de tuin van de Groene Vecht. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Je handen eens vrijwillig laten wapperen. Dat is de inzet van NL Doet, de landelijke actie waarin Nederlanders massaal vrijwilligersklussen doen.

Door Bo-Anne van Egmond - 10-3-2017, 16:43 (Update 10-3-2017, 16:44)

Vrijdag waren er in totaal zeven Helderse klussen aangemeld via de website van NL Doet. Zoals tuinwerkzaamheden in De Groene Vecht in Nieuw Den Helder. Een tiental vrijwilligers stak de handen uit de mouwen om paden aan te harken, de hogedrukspuit te gebruiken en de plantenbakken te vullen met aarde en bloemen.

In de pluktuin van Weggeefwinkel Overvloed werd volop getimmerd en bij diverse buurthuizen werden speeltuinen opgeknapt.

In Vogelasiel De Paddestoel kregen vrijwilligers van de Odd Fellows allerhande klusjes toegewezen om het geheel op te knappen. Leerlingen van De Vloedlijn gingen aan de slag in buurtsteunpunt De Verbinding. Ze speelden spelletjes met de ouderen, maar verzorgden ook de lunch en bakten appelflappen voor bij de koffie.

Zaterdag worden er nog eens zes klussen gedaan bij onder meer buurthuis Centrum, ’t Kraaiennest en de Dierenambulance Den Helder/Hollands Kroon.