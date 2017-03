Helderse universiteit leidt vanaf najaar op tot ingenieur

DEN HELDER - Na een jarenlange aanloop start in september in Den Helder de technische master-opleiding. Aan het Koninklijk Instituut voor de Marine worden studenten dan opgeleid tot Master of Science. Deze internationaal erkende graad is vergelijkbaar met de ingenieurstitel ir. die voorheen vooral aan de TU Delft behaald werd.

Door Arie Booy - 10-3-2017, 15:22 (Update 10-3-2017, 15:22)

De universitaire accreditatie had de Nederlandse Defensie Academie - waar het KIM toe behoort - al langer, maar het ontwikkelen van een eigen master-opleiding is een ingewikkeld proces dat jaren in beslag neemt. Deze maand komen wetenschappers van de organisatie die erkenningen afgeeft voor hoger onderwijs naar Den Helder voor een zogenoemde visitatie.

Centraal staat dan de master die Military Technology, Processes and Systems (MTPS) genoemd is. Tijdens die inspectie zullen de verantwoordelijke personen achter de master stevig aan de tand worden gevoeld, stelt overste Toine Vergroesen. Hij is coördinator van het programma voor de nieuwe master.

Techniek

Adelborsten en cadetten konden al sinds 2013 op de academie in Breda een master volgen die aansluit op de opleidingen Krijgswetenschappen en Militaire Bedrijfswetenschappen. De campus in Den Helder is bestemd voor wetenschappelijke vorming van militaire technici.

De technische master wordt naast de bestaande baan van de militair gevolgd. Elke vrijdag is er college op het KIM, daarnaast moet veel vrije tijd besteed worden aan studie. Het team van Vergroesen wil zo goed mogelijk aansluiten bij de militaire actualiteit. Adelborsten en cadetten kunnen daarom technische vraagstukken voor de krijgsmacht onderzoeken. Dat bespaart kosten en biedt relevant studiemateriaal aan de masterstudenten.

Decaan Henrik Rudolph liet eerder weten kansen te zien om met het bedrijfsleven samen te werken. „Onze academie moet net als de rest van Defensie op de centen letten”, aldus Rudolph. „Dat dwingt om slim samen te werken. Als je kijkt naar de inhoud van onderzoek dat aan het KIM wordt gedaan, is er ook een relatie met het bedrijfsleven.”