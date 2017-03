Voorlopig geen rotonde Zuiderhaaks, werk Noorderhaaks hervat

JULIANADORP - Er komt voorlopig geen rotonde in de kruising Zuiderhaaks-Breewijd.

Door Hedzer Faber - 11-3-2017, 20:03 (Update 11-3-2017, 20:03)

Dat heeft aannemingsmaatschappij BAM Infra laten weten aan de klankbordgroep Noorderhaaks, waar bewoners en andere belanghebbenden in zijn vertegenwoordigd. De groep had gevraagd om een rotonde op deze plek en kreeg daarvoor op 28 november vorig jaar ook steun in de gemeenteraad.

’Naar aanleiding van deze vergadering is besloten dat de kruising Zuiderhaaks – Breewijd wordt uitgebreid met een rotonde’, schrijft de aannemer nu. ’Gezien de omvang van deze aanpassing is besloten de aanleg van de rotonde uit de plannen van de BAM te halen en hier vooralsnog geen werkzaamheden uit te voeren.’

De kruising Vogelzand – Middelzand – Breewijd wordt wel aangepast maar niet zo ingrijpend als de klankbordgroep heeft voorgesteld. Die zag er het liefst een rotonde of verkeersplein, maar krijgt toch weer een kruispunt.

Maandag hervat BAM de grondwerkzaamheden aan het nieuwe tracé van de Noorderhaaks, door de dikke zandlaag die er in november is aangebracht te verwijderen. Deze ’voorbelasting’ was nodig om te voorkomen dat er straks verzakkingen voorkomen.

Dode hoek

De Helderse afdeling van Veilig Verkeer Nederland heeft er bij de aannemer op aangedrongen om aandacht te besteden aan het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens, omdat er nu weer veel zandauto’s door het dorp rijden.