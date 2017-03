Stekker uit Blokkerfiliaal Loopuytpark Julianadorp

Foto HMC/Hedzer Faber Blokker Julianadorp.

JULIANADORP - Het filiaal van winkelketen Blokker aan het Loopuytpark in Julianadorp wordt per 30 juni gesloten.

Door Hedzer Faber - 10-3-2017, 14:31 (Update 10-3-2017, 14:31)

Dat bevestigt een woordvoerster van Blokker b.v. aan deze krant. Zij wil niet ingaan op de reden van de sluiting en wat concreet de gevolgen zijn voor het personeel, anders dan dat personeelsleden waar mogelijk worden herplaatst. ,,Het openen, verbouwen en/of sluiten van winkels is aan de orde van de dag binnen de retail. Daarover doen wij in het algemeen geen uitspraken.’’

Blokker zit in economisch zwaar weer brengt de laatste jaren het winkelbestand steeds verder terug. Was dat jarenlang stabiel op zo’n zeshonderd winkels, in de jaren 2015-2016 slonk dat bestand naar 546. ’We zouden geen goede retailer zijn als we structureel verlieslatende filialen open zouden laten’ zei een woordvoerder eerder tegen de NOS.

Het lijken vooral de kleinere filialen te zijn in plattelandsgebieden die onder druk staan. Zo sloot vorig jaar ook de vestiging in Nieuwe Niedorp. In de Kop van Noord-Holland resteren nu nog Den Helder, Den Burg (Texel), Callantsoog, Anna Paulowna en Schagen.

De keten investeert tegelijk zo’n 100 miljoen euro in een nieuwe winkelformule die in 450 winkels wordt doorgevoerd. Totaal heeft Blokker Holding zo’n 1500 winkels onder vlaggen als Blokker, Marskramer, Big Bazar, Xenos en Intertoys. De naam Bart Smit verdwijnt beetje bij beetje uit de winkelstraten.