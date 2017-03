Vier kilometer aan schepen tijdens Sail Den Helder

De Libertad uit Argentinië.

DEN HELDER - Tijdens Sail Den Helder zal van 22-25 juni liefst vier kilometer kaderuimte zijn bezet door tallships en varend erfgoed.

Door Ronald den Boer - 10-3-2017, 13:53 (Update 10-3-2017, 14:02)

De Roemeense Mircea

Met de komst van de driemastbark Mircea uit Roemenië en de het volschip Libertad uit Argentinië is de vloot voor Sail compleet. Inmiddels zijn er zoveel schepen aangemeld dat enkele grote windjammers dubbel zullen moeten afmeren om alle ligplaatsen doelmatig te kunnen gebruiken. Er komen ruim dertig schepen uit de A- en B-klasse uit zeventien landen. Zij bezetten samen twee kilometer aan kade, het varend erfgoed (oude zeil- en motorvaartuigen) de andere twee kilometer. ,,Hiermee is de haven van Den Helder tijdens Sail meer dan vol'', aldus directeur tall ships Jeannette Blijdorp-Jonker.

Bark

De Mircea uit Roemenië is een driemast bark, die gebouwd werd op de bekende Hamburger werf Blohm & Voss in 1938. Ze werd speciaal gebouwd als sailtrainingschip voor de Roemeense marine en is een zusterschip van de Amerikaanse USCG Eagle die in de jaren negentig Den Helder bezocht en van de Portugese Sagres II die hier in 2013 was. In de afgelopen jaren is de Mircea nauwelijks in noordelijke wateren te zien geweest. Met een lengte van 82,5 meter behoort zij tot de grote windjammers van de wereld.

Vlaggenschip

Het volschip Libertad uit Argentinië is evenwel nog veel groter en werd eveneens speciaal gebouwd als sailtraingschip, voor de opleiding van officieren in de Argentijnse marine. In 1961 maakte zij haar eerste reis. Als vlaggenschip van het land vervult de Libertad (ook wel bekend als ARA Libertad) veel ceremoniële gebeurtenissen. Zij is al vele malen de Atlantische Oceaan overgestoken en is meervoudig winnaar van prestigieuze prijzen in de wereld van sailtraining, waaronder die van de Boston Teapot Trophy. Haar lengte is 103,7 meter.